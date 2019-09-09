النقب: هدم وتخريب قرية العراقيب للمرة 160

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، للمرة الـ160 مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في النقب، جنوبي البلاد، بعدما أن هدمتها للمرة الـ159 أمس الأحد.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة اعتقلت امرأة من العراقيب ومتضامنا من منتدى التعايش السلمي بالنقب واقتادتهما للتحقيق.

وهدمت السلطات منزلا يعود لعائلة زيتون في حي المحطة بمدينة اللد بذريعة البناء دون ترخيص فجر اليوم.

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يذكر أن السلطات الإسرائيلية تواصل مخططها هدم عشرات القرى العربية مسلوبة الاعتراف بالنقب، وتشريد سكانها، سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، وتواصل هدم مساكن العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب.

هذا، ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران وغيرها.