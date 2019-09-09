شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار وشظايا جراء انفجارات شديدة بمخزن أسلحة للحوثيين بالحديدة والان مع التفاصيل
تداول ناشطون، اليوم الاثنين، صورا تظهر الشظايا والأضرار الناجمة عن انفجارات قوية في مخزن للأسلحة تابع لمليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.
ويعيد "اليمن العربي"، نشر الصور للشظايا والاضرار جراء إنفجارات في مخزن للأسلحة تابع لمليشيا الحوثي وسط حي الزعفران السكني بشارع جيزان في مدينة الحديدة.
وتسبب بإصابة عدد من السكان وخسائر مادية كبيرة للمنازل المجاورة.
وقال سكان إن الإنفجارات سبقها إنفجار شديد استهدف المخزن الذي كان عبارة عن هنجر لمصنع بلاستيك قبل أن تستخدمه مليشيا الحوثي لتخزين الأسلحة.
وحتى اللحظة لامعلومات أولية عن عدد المصابين أو عن سقوط ضحايا ، هناك خسائر كبيرة في المباني وحرائق طالت المنازل جراء تطاير الشظايا وتسببت بحالة هلع وفزع وسط السكان أثناء الإنفجارات.
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