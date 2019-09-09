شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. توقيع مذكرتي تفاهم مع شركتين صينيتين رائدتين في قطاع الطاقة والان مع التفاصيل

كشفت "شركة الإنشاءات البترولية"، إحدى شركات "صناعات" التابعة لحكومة أبوظبي، اليوم، عن توقيع مذكرتي تفاهم منفصلتين مع اثنتين من الشركات الصينية الرائدة في قطاع الطاقة.

وبحسب ما أوردته صحف إماراتية، فان الشركتين هما "الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية" (CPECC) التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) و"الشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية CNCEC".

وتهدف هذه التعاونات الى استكشاف فرص الاستثمار المشترك بمشاريع تطوير حقول النفط والغاز البرية والبحرية ومجالات الاهتمام الاستراتيجية الأخرى.

وعقدت مراسم توقيع المذكرتين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الـ24 الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وذلك بحضور الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس إدارة "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، وجو شونلين، المستشار الاقتصادي والتجاري- الصين.

حيث وقع الاتفاقية الأولى كل من المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية؛ وليو هايجون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية"؛ وذلك بحضور جيانغ مينجون، المدير التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية الصينية-أبوظبي، يانغ سيبانغ، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية وكي جيانهوا، مدير عام الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية.

من جانبه، وقع المهندس الظاهري الاتفاقية الثانية مع يي بينغيين، نائب مدير عام CC-7 بحضور ني تشوان، الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية" في الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاقية الموقعة مع "الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية"، ستبحث "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" فرص التعاون المحتملة في المشاريع التي توفر قيمة مجزية للشركتين، فضلاً عن تبادل المعلومات والبيانات والرؤى حول مشاريع الطاقة المحتمل إنجازها سوياً في المستقبل.

وتمكّن الاتفاقية الشركتين من إطلاق حوارات مشتركة للتعاون في المشاريع المستقبلية، والاستفادة من إمكاناتهما في تأسيس منظومة الطاقة وبنيتها التحتية.

أما مذكرة التفاهم الثانية الموقعة مع "الشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية"، فتتيح للشركتين تعاوناً شاملاً فيما يتعلق بالمشاريع المحتملة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، فضلاً عن استكشاف فرص تمويل خدمات مشاريع "أدنوك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وستقوم الشركتان كذلك بتقييم الفرص المتاحة في مشاريع "أدنوك" القائمة، والاستفادة من نقاط القوة المشتركة في رأس المال المالي والصناعي، والتقدم التكنولوجي، ونقاط القوة الإدارية، وتكامل الموارد، وذلك من أجل تعزيز التعاون بينهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه قال الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس إدارة "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية": "تسهم هاتان الاتفاقيتان في تعزيز الطموح العالمي لـشركة الإنشاءات البترولية الوطنية لتصبح واحدة من أكبر مزودي حلول الخدمات الهندسية والشراء والأعمال الإنشائية لقطاع الطاقة، كما تمكّننا الاتفاقيتان أيضاً من توسيع نطاق حضورنا في الصين التي تُعدّ واحدة من أكبر أسواق النمو لقطاع الطاقة".

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "تعد مذكرتا التفاهم الجديدتان من أولى مبادراتنا التعاونية في الصين، ونعقد عليهما آمالاً كبيرة لتوسيع نطاق حضورنا وخدماتنا هناك.

وتابع: "يمكن لجميع الشركات المعنية الاستفادة من هذه الشراكة التي تساعدنا على توسيع نطاق حضورنا، وإبراز مكامن قوتنا أمام أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة الصيني".

وقال ليو هايجون، الرئيس التنفيذي في "الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية": "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز الأعمال على مستويي القطاعات والحضور الجغرافي، وسيمكننا أيضاً من تقديم خدمات أفضل وأكثر شمولية إلى أدنوك".

وتعد الإمارات من أهم دول مبادرة الحزام والطريق، وفي ضوء العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، تتعاون "أدنوك" و"الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية" لتوسع نطاق الأعمال، ما يعود بفوائد ملموسة على الطرفين، ويوثق العلاقات الوطيدة بين الصين والإمارات".

من جانبه قال ني تشوان، الرئيس التنفيذي "الشركة الصينية الوطنية للهندسة الكيميائية" في الشرق الأوسط: "نهدف من خلال توقيع هذه المذكرة مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية إلى استكشاف الفرص المشتركة التي تعود بالمنفعة على الشركتين معاً، بالإضافة إلى توسيع نطاق حضورنا الجغرافي".

وتشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي، الإثنين، أعمال القمة العالمية للطاقة، التي تستمر إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة دولية واسعة من الوزراء والمسؤولين ومديري شركات الطاقة حول العالم.

ويمثل الحدث الذي يقام على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" أكبر تجمع دولي لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم، ويشارك فيه قادة قطاع الطاقة وأبرز الخبراء من مختلف الدول.

ويمثل الحدث أكبر تجمع دولي "لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم"، بحسب المنظمين.