شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودي يكشف التعاون الخارجي مع الإخوان المسلمين في اليمن والان مع التفاصيل

يتوجه حزب الإصلاح "الفرع المحلي للإخوان المسلمين في اليمن" لتعزيز دور الجناح القطري في الحزب المناهض للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وذكرت مصادر أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة توزيع الأدوار الرامية لابتزاز التحالف، بالتزامن مع التلويح بإنشاء تحالف جديد يضم تركيا وقطر وعمان والتقارب مع الحوثيين.

فيما كشفت مصادر مقربة من قيادي إصلاحي قوله، إن توجيهات لقيادة الصف الثاني في الحزب صدرت، بالبدء بمغادرة دول التحالف إلى معقل الجماعة في مأرب شرقي اليمن وبعض الدول الأخرى مثل تركيا وقطر وسلطنة عمان.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات الأخيرة في صفوف قيادات الإصلاح، جاءت في أعقاب دفع الحزب بناشطيه وإعلامييه للمغادرة إلى عواصم عربية واوروبية بغرض تشكيل جماعات ضغط وتنفيذ أنشطة احتجاجية بتمويل قطري.

Advertisements

ولفتت إلى أن أولى نتائج هذه التحركات، ظهرت في الأيام الأخيرة من خلال تنظيم عناصر الإخوان في دول أوروبية وتركيا والولايات المتحدة لوقفات احتجاجية مناهضة لدولة الإمارات على خلفية الأحداث التي شهدها عدد من محافظات جنوب اليمن وفشل مخطط إسقاط عدن في أيدي القوات التي يهيمن عليها الإخوان.

ويعد بروز عدد من الأصوات الإعلامية التي بدأت تهاجم السعودية بعد أن كانت توجّه كل حملاتها الإعلامية نحو دولة الإمارات هو مقدمة لتحوّل كبير قد يطرأ على موقف إخوان اليمن في حال نجاح الحوار الذي ترعاه الحكومة السعودية في جدة والذي يعتبره حزب الإصلاح محاولة لتحجيم دوره داخل الشرعية اجتزاء مما يعتبره استحقاقات حاز عليها داخل مؤسساتها خلال الفترة الماضية.

ولم يكتف إخوان اليمن بإرباك أداء التحالف العربي في معركته مع الحوثيين شمالا، حيث عمل الإصلاح على نشر الفوضى في المحافظات الجنوبية المحررة وافتعال معارك جانبية مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وصولا إلى دعم كيانات ممولة من طهران والدوحة مثل مجلس الحراك الثوري الذي أعلن مؤخرا عن سعيه لتكوين تحالف جنوبي عريض يضم كل القوى الجنوبية المعادية للتحالف العربي والمحسوبة على محور طهران-الدوحة- مسقط الذي تصاعد دوره في اليمن في الآونة الأخيرة بشكل ملموس من خلال تمويل أنشطة وفعاليات مناهضة للسعودية والإمارات.

وعلق الكاتب السعودي علي عريشي على الأحداث وقال: “لن يجرؤ إخوان اليمن على انتهاج هذا السلوك ما لم تكن هناك أذرع خفية ذات أهداف خاصة ومناوئة لأهداف التحالف العربي تعبث بالملف اليمني وهي على صلة وثيقة بقيادات الإخوان في اليمن ولم يعد خافيا على أحد أن قطر وتركيا هما فاعلان رئيسيان فيها، وهو ما تكشفه دعوات لقيادات إصلاحية بارزة لإنشاء تحالف بديل يضم قطر وتركيا ويهاجم صراحة السعودية والإمارات، وهو ما يمكن وصفه بأنه مؤشرات كافية على تحول إخوان اليمن إلى النقيض من أهداف التحالف”.