شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر حوثية كبيرة بغارات للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل

أعلنت قيادة التحالف، اليوم الاثنين، أن مقاتلاتها قصفت مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بحسب بيان قيادة تحالف دعم الشرعية.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس": "دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية. واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الإرهابية في منطقتي "السليلة" و"الوجف" بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد".

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وأمس الأحد، كان التحالف قد أعلن أن مقاتلاته دمرت مخزنًا للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابعاً لميليشيات الحوثي في منطقة "بني معين" بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وكثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في مديرية رازح غرب صعدة، التي نتج عنها تدمير آليات للانقلابيين في جبل الأذناب الاستراتيجي بالمديرية ذاتها.

كما أسفرت الغارات وفقا لموقع "سبتمبر.نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية.