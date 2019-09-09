شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة تودي بحياة طفلين في لحج والان مع التفاصيل

لقي طفلان صغيران حتفهما إثر انفجار قنبلة يدوية، كانا يلعبان بها في حي الليبي بمحافظة لحج جنوبي البلاد.

وبحسب شهود عيان فإن قنبلة يدوية انفجرت امام منزل عامل نظافة في محافظة لحج وأودت بحياة الطفلين كرم أحمد محمد ورضية أحمد محمد وإصابة فضل أحمد محمد و انيسة احمد محمد .

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وفتحت الاجهزة الامنية تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث ونوعية المتفجر الذي كان يلعب به الطفلين أمام البيت ليودي بحياتهما.

وتشير المصادر أن الطفلين لم يكونا يعيان خطورة الجسم الذي يلعبان به، معتقدان إنه مثل أي لعبة يلعب بها الأحداث.

وتحصل مراسلنا على صورتين بشعتين للحادثة، نتحفظ على نشر إحداهن.