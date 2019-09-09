إعادة تأهيل ناعور 'دوال اليهود' في الانبار

تمكنت مبادرة صندوق تمكين التي اطلقها البنك المركزي، الاثنين، من اعادة تأهيل ناعور "دوال اليهود" في قضاء حديثة غربي الانبار.
وأجرى قائممقام قضاء حديثة مبروك حميد مهيدي، جولة تفقدية لموقع الاعمال الجارية لإعادة إعمار وترميم ناعور گرية "دوال اليهود" المدعوم من صندوق "تمكين" والذي ترعاه رابطة المصارف الخاصة العراقية والبنك المركزي العراقي.
وساهم صندوق (تمكين) في عدة مشاريع خدمية في عدد من المحافظات والمدن العراقية ومن ضمنها مشروع إعادة وتشغيل نواعير حديثة، وذلك من أجل إحياء تاريخ وتراث حديثة وليكون موقع سياحي لزوار المدينة.
وأشاد مهيدي، بجهود القائمين على هذا المشروع مؤكدا "دعمه لجميع الاحتياجات التي تواجههم".
وساهم صندوق (تمكين) في عدة مشاريع خدمية في عدد من المحافظات والمدن العراقية ومن ضمنها مشروع إعادة وتشغيل نواعير حديثة، وذلك من أجل إحياء تاريخ وتراث حديثة وليكون موقع سياحي لزوار المدينة.
وأشاد مهيدي، بجهود القائمين على هذا المشروع مؤكدا "دعمه لجميع الاحتياجات التي تواجههم".
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