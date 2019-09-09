انتشال جثة امرأة من نهر دجلة في الجادرية ببغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بانتشال جثة امرأة من نهر دجلة في الجادرية ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات النجدة النهرية تنتشل جثة امرأة تبلغ من العمر مايقارب الـ ٤٠ عاماً من نهر دجلة ضمن منطقة الجادرية".
وتعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية بينها يتم انتشالها من الانهر في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
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