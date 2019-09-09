تحديد موعد انطلاق كأس العراق

2019-09-09 | 15:22
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حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي، موعد انطلاق منافسات الدور الـ32 من كأس العراق، في الفترة من 5 إلى 7 خلال شهر تشرين الأول المقبل، أثناء فترة التوقف الدولي.
ومن المقرر أن يتوقف الدوري العراقي في هذه الفترة، بسبب انشغال منتخب العراق بخوض التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويلتقي منتخب العراق نظيره هونج كونج يوم 10 من الشهر المقبل، في البصرة.
يشار إلى أن دور الـ32 من كأس العراق سيشمل أندية الدوري الممتاز الـ20، بالإضافة إلى 12 فريقًا الذين سيتأهلون من الدرجة الأولى والثانية.
ويلتقي منتخب العراق نظيره هونج كونج يوم 10 من الشهر المقبل، في البصرة.
يشار إلى أن دور الـ32 من كأس العراق سيشمل أندية الدوري الممتاز الـ20، بالإضافة إلى 12 فريقًا الذين سيتأهلون من الدرجة الأولى والثانية.
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