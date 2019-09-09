تحديد موعد انطلاق كأس العراق

ومن المقرر أن يتوقف الدوري العراقي في هذه الفترة، بسبب انشغال منتخب العراق بخوض التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويلتقي منتخب العراق نظيره هونج كونج يوم 10 من الشهر المقبل، في البصرة.



يشار إلى أن دور الـ32 من كأس العراق سيشمل أندية الدوري الممتاز الـ20، بالإضافة إلى 12 فريقًا الذين سيتأهلون من الدرجة الأولى والثانية.