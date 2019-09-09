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كويكب ضخم يقترب من الأرض الأسبوع المقبل

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يترقب العلماء حدثا فلكيا تشهده الأرض لأول مرة منذ 19 عاما، حيث سيقترب كويكب "ضخم" من الأرض، السبت.
وذكرت تقارير صحفية، ان "الكويكب، الذي يطلق عليه اسم "2000 كيو دبليو 7"، يبلغ عرضه 650 مترا وطوله 310 أمتار، ويتحرك بسرعة 23 ألف كيلومترا في الساعة".

وطمأن العلماء الجميع، مؤكدين أن "الكويكب سيمر بمحاذاة الأرض، مبتعدا بمسافة 8 ملايين كيلومتر".


وكانت آخر مرة جاور فيها هذا الكويكب الأرض عام 2000، ويتوقع أن يمر بجوارها ثانية عام 2038.

واعتبر علماء فلكيون أن مرور هذا الكويكب سيعتبر فرصة "ذهبية" لدراسته عن قرب، وفهم مكوناته ورؤية سطحه عن قرب، لكنه في نفس الوقت يحمل تحذيرا بشأن الكويكبات التي قد تصطدم بالأرض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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