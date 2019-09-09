حفل زفاف عربي ضخم يجمع بين الترنيمة والآذان... شاهدوا الفيديو

رغم تعدد الديانات، تزوج ثنائي مسيحي-مسلم، على وقع أغنية تجمع بين الترنيمة والآذان.

أقيم يوم أمس حفل زفاف ضخم في بيروت لسيرينا مملوك وأنتوني قاعور، أحياه الفنانون راغب علامة وسليم عساف وجو أشقر.

وشهد حفل زفاف تغطية من قناة M6 الفرنسية لنقل جمال فستان زفاف العروس الذي صممه المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.

الفنان سليم عساف وفي تصريح خاص لموقع الفن، قال أن حفل الزفاف من أضخم حفلات الزفاف في لبنان والعالم العربي، وهناك رسالة من هذا الحفل، ففي الوقت الذي يمر فيه لبنان بازمات اقتصادية وسياسية يبقى الأمل في أن هذا البلد مصدر لجمع الناس مع بعضها".

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وتابع:"قدمت أغنية لحظة دخول العروس التي أثارت إعجاب الناس وتم تداولها على نطاق كبير، لأنها تجمع بين ترتيلة وأجراس الكنيسة والآذان، كون العريس والعروس من ديانتين مختلفتين".