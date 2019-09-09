بالفيديو: تاريخ الفن العراقي في خطر بسبب سوء التخزين... وخطوات لإنقاذه!

باشرت القوات الامنية بنقل الأشرطة والاقراص السينمائية من داخل المسرح الوطني وسط بغداد الى اماكن اخرى لغرض حفظها بشكل افضل بعد الإهمال الذي تعرضت له طيلة الفترة السابقة.

في خطوة تهدف للحفاظ على تاريخ الفن العراقي وما حققه من انجازات خلال العقود الماضية من أعمال سينمائية ومسرحية ودرامية، يتبنى مكتب رئيس الوزراء حماية هذا الأرشيف الفني من التلف عن طريق نقله من المسرح الوطني إلى مكان آخر لتخزينه بشكل أفضل.



تنظيم واعادة فرز الاشرطة الفنية التي أكل عليها الدهر وشرب، أبرز الاعمال التي تقوم بها الجهات الامنية وبالتعاون مع وزارة الثقافة، وسط تأكيدات بضرورة حفظها قبل فوات الاوان. في خطوة تهدف للحفاظ على تاريخ الفن العراقي وما حققه من انجازات خلال العقود الماضية من أعمال سينمائية ومسرحية ودرامية، يتبنى مكتب رئيس الوزراء حماية هذا الأرشيف الفني من التلف عن طريق نقله من المسرح الوطني إلى مكان آخر لتخزينه بشكل أفضل.تنظيم واعادة فرز الاشرطة الفنية التي أكل عليها الدهر وشرب، أبرز الاعمال التي تقوم بها الجهات الامنية وبالتعاون مع وزارة الثقافة، وسط تأكيدات بضرورة حفظها قبل فوات الاوان. التقرير الكامل متوفر في الفيديو المرفق أعلاه.

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