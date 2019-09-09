واشنطن تبحث معاقبة تركيا بعد شراء منظومة إس 400

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الإثنين، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على شراء تركيا لنظام صواريخ الدفاع الجوي الروسي إس-400.
وقال منوشين للصحفيين خارج البيت الأبيض: "نحن ننظر في هذا. لن أدلي بأي تعليقات على أي قرارات محددة، لكننا ننظر فيها"، ولم يحدد أي أهداف محتملة.
وهددت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة بفرض عقوبات على أنقرة إذا أكملت شراء نظام الدفاع الروسي، محذرة من إمكانية طرد تركيا من برنامج تطوير المقاتلات "إف-35".
وفي وقت سابق من مايو/أيار الجاري، أعرب حلف شمال الأطلسي عن قلقه من خطط تركيا نشر المنظومة الروسية، مشيرا على لسان أمينه العام ينس ستولتنبرج إلى أن عواقب هذا مثيرة للقلق.
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