وفد من الجامعة العربية لمراقبة انتخابات الرئاسة بتونس

أعلنت جامعة الدول العربية، الإثنين، مشاركة بعثة تابعة لها في مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة.

وتشهد تونس في 15 سبتمبر/أيلول المقبل انتخابات رئاسية، يتنافس خلالها 26 مرشحا لخلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقالت الجامعة العربية، في بيان لها، إن هذه المشاركة تأتي في ضوء حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد في تونس.

وأوضحت أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط تلقى دعوة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون لإرسال بعثة من الجامعة.

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ويترأس بعثة الجامعة العربية للمراقبة على تلك الانتخابات السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد بالجامعة رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي.

وتقرر نشر أعضاء هذه البعثة المنتمين إلى مختلف الجنسيات العربية -باستثناء الجنسية التونسية- في عدد من ولايات هذا البلد، خلال عملية التصويت.

ومن المقرر أن يصل وفد الجامعة العربية إلى تونس، الأربعاء المقبل؛ حيث يلتقي مع مختلف الأطراف المعنية بالإعداد والترتيب لهذه الانتخابات ومن ضمنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويتعهد الوفد بمراقبة مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعمليات الاقتراع وفرز الأصوات.

وستقوم البعثة بإصدار بيان تمهيدي عقب انتهائها من عملية المراقبة، يتبعه تقريرها النهائي الذي يتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويتضمن ملاحظتها التفصيلية.