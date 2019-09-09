انت الان تتابع تركيا تشير إلى خلافات مع أمريكا رغم بدء دوريات مشتركة في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد (8 سبتمبر أيلول) إن أنقرة وواشنطن على خلاف مستمر بشأن إقامة "المنطقة الآمنة" المقررة في شمال سوريا وذلك بعد ساعات من بدء دوريات مشتركة بين البلدين في تلك المنطقة.

وتحدث أردوغان بعد ساعات من بدء تسيير دوريات أمريكية تركية مشترة في شمال سوريا وأكد على تراجع الثقة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي مشيرا إلى اختلافه مع واشنطن بشأن العديد من الأهداف.

وبعد مفاوضات مكثفة، أقامت تركيا والولايات المتحدة مركزا مشتركا للعمليات لكنهما لم تتفقا حتى الآن على عمق المنطقة الآمنة ولا على هيكل القيادة للقوات التي ستعمل هناك.

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وتسيطر قوات وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة على معظم أنحاء المنطقة الآمنة. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية.

تعتزم تركيا، التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري، كذلك إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا وربما تفتح الطريق إلى أوروبا أمام المهاجرين ما لم تتلق دعما دوليا كافيا لهذه الخطة.