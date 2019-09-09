القبض على 157 متظاهراً في هونغ كونغ

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
قالت شرطة هونغ كونغ اليوم الإثنين، في مؤتمر صحافي إن "157 شخصاً تم إلقاء القبض عليهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية تهم تشمل التجمع غير القانوني وحيازة أسلحة وإلحاق الأضرار بالممتلكات والأشخاص والاعتداء على رجال شرطة". وأعربت الشرطة عن تزايد صعوبة أدائها لمهامها، وطالبت المراسلين والمارة بتوخي الحذر والابتعاد عن رجال الشرطة والمتظاهرين في هذا الوضع المضطرب. واستنكر رجل شرطة "شائعات متداولة" بشأن ممارسة سلوك جنسي غير ملائم واتهامات باستهداف الصحافيين برذاذ الفلفل عن مسافة قريبة بدون الحاجة لذلك، وطالب رجال الشرطة مجدداً المواطنين بالنأي بأنفسهم عن مثيري الشغب من أجل المصلحة العامة. وأضافوا "علينا أن نتذكر دائماً أنه في ظل قوة العنف من جانب المتظاهرين، الجميع في المجتمع سوف يكون خاسراً".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.