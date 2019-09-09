ألمانيا: القبض على أرملة مغني الراب السابق الداعشي دنيس كوسبرت

الإثنين 9 سبتمبر 2019

ألقت السلطات الألمانية القبض على أرملة مغني الراب الألماني السابق والإرهابي المنتمي لتنظيم داعش، دنيس كوسبرت، بناء على أمر اعتقال من الادعاء العام الاتحادي. وأعلن الادعاء العام في مقره بمدينة كارلسروه اليوم الاثنين إنه تم القبض على أميمة أ.، التي تحمل الجنسية الألمانية والتونسية، في مدينة هامبورغ، للاشتباه في أنها كانت عضوة في تنظيم داعش في سوريا. وبحسب تقارير إعلامية، قُتل كوسبرت في سوريا خلال غارة جوية في يناير (كانون الثاني) الماضي. ومن المقرر عرض المتهمة غداً الثلاثاء أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بكارلسروه. وبحسب البيانات، انضمت أميمة إلى داعش في سوريا في يناير (كانون الثاني) عام 2015 بعدما سافرت إلى هناك مع أطفالها الثلاثة عبر تركيا. ووفقا للبيانات، كانت تدير المتهمة شؤون منزل زوجها الأول في مدينة الرقة السورية، وقامت بتربية أبنائها وفقاً لأيديولوجية داعش. وعقب وفاة زوجها في عام 2015 وزواجها من كوسبرت، الذي شهد خلافات كثيرة بينهما، عادت أميمة إلى ألمانيا وهي حبلى في سبتمبر (أيلول) عام 2016، لإنجاب طفلها الرابع هناك. وكان كوسبرت اشتهر كمغني راب تحت اسم "ديسو دوغ"، وتخلى عن الغناء للانضمام إلى داعش عام 2014، وأدرجت الولايات المتحدة كوسبرت على قائمتها للإرهاب.

