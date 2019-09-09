بلجيكا: مقتل شخص وإصابة رجل شرطة في إطلاق نار

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
أصيب رجل شرطة بإصابات خطيرة وتوفى رجل آخر، عقب حدوث إطلاق نار في مدينة لياج البلجيكية صباح اليوم الاثنين. ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن الشرطة المحلية القول إن "رجال الشرطة كانوا يقومون بتفتيش الشخص، الذي كان بمفرده في مركبتهم، وذلك عندما أطلق النار على رأس أحد رجال الشرطة". ورد زملاء رجل الشرطة بإطلاق النار على الشخص، الذي توفي لاحقاً. وكتب عمدة المدينة ويلي ديمير تغريدة قال فيها: "ضابط من قوة شرطة لياج في حالة حرجة بعد تدخل". وأضاف: "أقدم احترامي لشجاعة وإخلاص هؤلاء الرجال والنساء الذين يحمون ويخدمون مواطني لياج".
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