منح الجيش الإسرائيلي صلاحية احتجاز جثامين الشهداء لـ"التفاوض"

الإثنين 9 سبتمبر 2019

منحت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الإثنين، الجيش الإسرائيلي صلاحية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، لأغراض استخدامهم كورقة للتفاوض مع الفصائل الفلسطينية في أية صفقة تبادل مقبلة. وقررت المحكمة العليا التي انعقدت بكامل هيئتها، التي تضم سبعة قضاة، منح حق احتجاز جثامين الشهداء من قبل الجيش الإسرائيلي، لمبادلتهم بالأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردن "أشيد بالقرار الذي اتخذ من المحكمة الإسرائيلية العليا، ويجب السماح للحكومة بالضغط على المنظمات الإرهابية لاستعادة جثث ضحايانا ومواطنينا". وذكرت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، في أحدث إحصائية لها الشهر الماضي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال تحتجز جثامين 298 شهيداً، 253 منهم في ما يسمى بـ"مقابر الأرقام" و45 في ثلاجات تابعة للشرطة الإسرائيلية. وتسعى إسرائيلي لمبادلة جثامين الشهداء، بالأسرى الأربعة المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة عام 2014، حيث تعترف الحركة بأسر 4 إسرائيليين، بينهم جنديان أسرا خلال عمليتين عسكريتين شرق مدينة غزة ومدينة رفح جنوب القطاع.

