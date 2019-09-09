دبلوماسي: توقعات بحسم النقاط الخلافية في ملف سد النهضة الاجتماع المقبل

الإثنين 9 سبتمبر 2019

توقع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة حسم النقاط الخلافية في قضية سد النهضة وذلك خلال الاجتماع المرتقب منتصف الشهر الجاري في أديس أبابا. وقال السفير حليمة لـ24 إن من المتوقع أن يتم حسم مسألة ملء وتشغيل سد النهضة وأن يكون هناك جدية في التفاوض حتى لا يتم إهمال عامل الوقت والذي قد يؤثر سلبيا على أحد الأطراف. وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن النظام الجديد في السودان سوف يساهم في الوصول إلى نقاط توافق دون انحباز لأي طرف من الأطراف مثلما كان يحدث مسبقا في بعض المواقف. وشدد حليمة على أن مصر لا تمانع اطلاقا من التنمية في أثيوبيا وأي دولة أفريقيا وذلك دونةالتأثير على أحد والإضرار به، وهذه الرؤية تنفذها مصر مع جميع الدول الأفريقية والتي تتشارك معها ذات الأهداف.

