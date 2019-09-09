"غوغل" و"فيس بوك" ينفيان مزاعم روسيا

الإثنين 9 سبتمبر 2019

نفت شركتا "غوغل" و"فيس بوك" الأمريكيتان اليوم الإثنين، مزاعم موسكو بشأن تدخلهما في الانتخابات الروسية من خلال نشر إعلانات سياسية خلال يوم التصويت. وقال محرك البحث "غوغل" وشبكة "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي في بيانين منفصلين، أن المعلِنين هم المسؤولون عن هذا، وفقاً لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية. وقالت شركة غوغل: "إننا ندعم الإعلان السياسي المسؤول ونتوقع أن يتوافق مع المتطلبات القانونية المحلية"، وأشارت فيس بوك إلى الأمر نفسه، وأوضحت: "عندما نتلقى إخطاراً بأن أي إعلان ينتهك القانون المحلي، فإننا نفحصه ونتخذ الإجراءات المناسبة". وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الاتحادية في روسيا اتهمت أمس الأحد الشركتين بانتهاك تشريع روسي يحظر الإعلان السياسي خلال الانتخابات، وقالت هيئة "روسكومنادزور" في بيان، إن "مثل هذه الأعمال يمكن اعتبارها تدخلاً في شؤون السيادة الروسية وإعاقة للانتخابات الديمقراطية". وأجرت روسيا انتخابات على مستوى الأقاليم والبلديات في أنحاء البلاد أمس وشهدت موجة من الاحتجاجات الموالية للمعارضة طوال فترة التصويت، وأكد مسؤولون روس أن قوى خارجية تدعم المحتجين.

