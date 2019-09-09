بريطانيا: تعليق عمل البرلمان حتى منتصف أكتوبر

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم الاثنين وحتى منتصف الشهر المقبل. ووافق البرلمان على مشروع قانون لمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) دون اتفاق، بإجبار جونسون على السعي لتأجيل الموعد، ومن المقرر أن يصبح هذا المشروع قانونا اليوم، لكن المتحدث قال إن الحكومة لن تسعى لأي تمديد لهذا الموعد النهائي. وأضاف المتحدث أن "رئيس الوزراء لن يسمح بأي تأجيل آخر لا معنى له لخروج البلاد من التكتل وأنه ينبغي على النواب التصويت لصالح إجراء انتخابات مبكرة سيدعو جونسون لها في وقت لاحق اليوم لحل هذه المسألة".
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