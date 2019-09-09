عون: لبنان لن يسقط على الإطلاق

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الإثنين اللبنانيين إلى عدم الخوف على المستقبل "لأن لبنان لن يسقط على الإطلاق". وأشار عون، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على رأس وفد من أعضاء الهيئتين التنفيذية والعامة، إلى "ما تحقق من مصالحات بين جميع الأفرقاء". ولفت الرئيس عون إلى أنه "سعى إلى هذه المصالحات لأنه في ظل الخلافات التي كانت سائدة كان يصعب الانطلاق بمعالجات الأزمات والتحديات الماثلة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً". وقال عون: "لولا تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، لما كانت هناك قدرة على الإصلاح الاقتصادي ".
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