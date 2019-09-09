مقتل 15 من الدواعش في صلاح الدين بينهم انتحاريون

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الاثنين، عن مقتل 15 عنصراً من تنظيم داعش وإلقاء القبض على 9 آخرين في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين في محافظة صلاح الدين بإنزال جوي نفذه بالتنسيق مع التحالف الدولي. وبحسب صحيفة "الحياة" العراقية، اليوم، قال الجهاز في بيان إن قواته وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي نفذ عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل 15 إرهابياً، من ضمنهم انتحاريون. كما أشار إلى إلقاء القبض على 9 آخرين إضافة إلى تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لداعش بضربات جوية من قبل طيران التحالف. وأضافت، أن "العملية أسفرت أيضاً عن تدمير عدة مضافات وكهوف وانفاق ومعسكر تدريب لعصابات داعش الإرهابي بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي".
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