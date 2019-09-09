فرنسا: "حان الوقت" لتهدئة التوتر مع روسيا

Advertisements Advertisements الإثنين 9 سبتمبر 2019 Advertisements دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الإثنين إلى تهدئة التوتر مع روسيا، وذلك في ختام لقاء ضمه ووزيرة الدفاع الفرنسية مع نظيريهما الروسيين في موسكو اليوم. وقال لودريان في مؤتمر صحافي في العاصمة الروسية "حان الوقت (...) الوقت مناسب للعمل على خفض الحذر" المتبادل.



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