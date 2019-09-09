"جينيس" تمنح السعودية شهادة أكبر غرفة تحكم عن بعد لوحدات العناية المركزة

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - متابعات

حازت المملكة العربية السعودية على شهادة تكريم من مسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وذلك لأكبر لغرفة قيادة وتحكم عن بُعد لوحدات العناية المركزة Tele-ICU على مستوى العالم، وذلك بـ796 سريرا لخدمة المرضى في منطقة الخليج العربي.



وجرى ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويد هذا الأسبوع.

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وكان قد سلّم ممثل موسوعة "جينيس" في بريطانيا، جلند أندرو، الجائزة لناصر بن محمد الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور عدد من مسؤوليها.

وأكد الحقباني في تصريح له: "حصلنا على هذه الشهادة نظير إدارتنا لأكبر غرفة قيادة تحكم للعنايات المركزة بعدد 796 سريرا، وهو أكبر عدد لأسرّة طبية على مستوى العالم تتم من خلاله متابعة الحالات المرضية والحرجة والطارئة أولا بأول، في جميع مستشفيات المجموعة بالخليج العربي".

وقال : "غرفة القيادة والتحكم هي فكرة عالمية استطعنا تنفيذها وتطويرها بكفاءة وإتقان، ولها أهمية بالغة؛ فهي تراقب العلامات الحيوية للمرضى وكذلك المراحل العلاجية لهم على مدار الساعة، كما أنها سريعة الأداء وعالية الجودة، ومن خلال استشارييها يتم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية الطارئة للمرضى".

ومضى قائلاً: "نعتز بدخولنا هذه الموسوعة العالمية وحصولنا على هذه الشهادة التي تأتي امتدادا لشهادات واعترافات أخرى سبق أن حصلنا عليها من منظمات وهيئات صحية محلية ودولية".