وكالة الطاقة تطالب إيران بـ«الرد السريع» على أسئلتها

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (فيينا) دعا المدير العام بالانابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا اليوم (الإثنين) إيران إلى «الرد فوراً» على أسئلة الوكالة المتعلقة ببرنامجها النووي. وجاء تصريح فيروتا في خطاب القاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين إيرانيين في طهران. وقال انه خلال اجتماعاته أكد على «ضرورة أن ترد إيران فوراً على اسئلة الوكالة المتعلقة بضوابط السلامة".

دعا المدير العام بالانابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا اليوم (الإثنين) إيران إلى «الرد فوراً» على أسئلة الوكالة المتعلقة ببرنامجها النووي. وجاء تصريح فيروتا في خطاب القاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين إيرانيين في طهران. وقال انه خلال اجتماعاته أكد على «ضرورة أن ترد إيران فوراً على اسئلة الوكالة المتعلقة بضوابط السلامة".

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