نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: الرئيس تحدى الصعاب عشان خاطرنا كلنا

الموجز

تصدر هاشتاج #نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي موقع التغريدات القصيرة تويتر دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً بعد إطلاقه بوقت قصير، حيث شارك في الآلاف من الناشطين الداعمين لجهود الرئيس السيسي والقوات المسلحة في ظل الشائعات التي انتشرت مؤخراً.

وقال حساب تحت إسم أبوعلي: من يناير2011 والهجوم شديد علي الجيش والمجلس العسكري إللي أدار الدفه حتي عبرت مصر الأمواج العاتية من حرب أهلية لتدخلات خارجية لإرهاب منظم. وبعد السيطرة على الأوضاع بدأت حرب من نوع جديد. حرب التشوية والتشكيك في الجيش ورموزه لهز ثقة الشعب في جيشه ولكن هيهات

وغرد كمال سليمان قائلاً: السيسي رئيسى وافتخر والجيش المصرى تحدى الصعاب علشان خاطرنا كلنا.

وقال ناصر شيبوب: احنا مش بنحب مصر علشان السيسى .. إحنا بنحب السيسى علشان حبه لمصر

وكتب حساب تحت إسم مصر وافتخر: الحمد لله حد سمع عن مصريين لاجئين علي مر الزمان ؟ حد شاف مصري وقت الشده ساب بلده وراح علي حدود اي دوله. تحيه لشعب اتقن معني الصمود . الحمد لله علي نعمه الجيش المصري حامي الارض والعرض . زي منقول الحمد لله علي الجيش لازم نقول الحمد لله علي نعمته كونا مصريين

وقال حساب تحت إسم ممدوح: الجيش هو درع الشعب المصري الزي يحميه من الأعداء

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وكان المستشار أحمد نبيل صادق، النائب العام، قد أصدر قرارا، اليوم السبت، بإحالة البلاغ المقدم ضد الفنان محمد على، بتهمة إهانة الرئيس والجيش، إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق فيه.

وأثار الفنان محمد علي، جدلا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد نشره فيديو على صفحته بالفيس بوك، يهاجم خلاله القوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد علي، يتهمه ببث أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.

وأكد سالم أن ما قاله الممثل محمد علي، في الفيديو الذي أذاعه ونشره عبارة عن أكاذيب وإفتراءات وتناقضات تكشف عن مدى البهتان والتضليل الذي تعمد نشره بغرض إبتزاز الدولة المصرية، وتشويه صورتها بالداخل والخارج ولإفقادها الثقة والاعتبار.

وقال المحامي في نص بلاغه: "محمد علي نشر الشائعات والأخبار الكاذبة وعبارات السب والقذف لأشخاص بعينها دون سند قانوني أو دليل منطقي أو موضوعية فكيف بالمبلغ ضده يستجدي الدولة لرد مستحقاته وهو يكيل لها ولقياداتها عبارات السب والقذف مما يؤكد أن المبلغ ضده كاذب وخائن لبلده وليس له أي مستحقات لتناقضه بين السب والاستجداء وهو أمر مستحيل وهو ما يثبت أنه صنع الفيديو خصيصًا للإساءة للقوات المسلحة ورموز الدولة المصرية ولكن غلفها بغلاف المظلومية والاستعطاف لخداع الشعب المصري ونشرها عبر القنوات المعادية".

وأضاف:"إنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى في هذا الوقت تحديدًا بعد 16 سنة من العمل مع القوات المسلحة بغرض قلب نظام الحكم وإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة ومشروعاتها والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الاجتماعي والإضرار بالأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد وإسقاط الدولة".

وطالب سالم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وإدراجه بقوائم الترقب والوصول، واتخاذ إجراءات المطالبة بتسليمه عبر الإنتربول وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.