السعودية تصدر قرارا بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتهدف لاستقبال 30 مليون معتمر 2030

أحمد أبوعقيل

وجه وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بنتن، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر السامي المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة بحسب ما أفادت صحيفة "عكاظ".

وقال وزير الحج والعمرة، إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.

وكانت وزارة السياحة قد أصدرت قرارا العام الماضي، بتحصيل رسوم تكرار العمرة بما يعادل 2000 ريال سعودي من المواطنين، الذين أدوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون في أدائها مجددا.

ووصل عدد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الحالي نحو 525 ألفا من المعتمرين.

Advertisements

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في وقت سابق بإلغاء تحصيل رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، وبعد الطعون والاستشكال قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر، بإلغاء قرار وزيرة السياحة، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.

أبلغت وزارة السياحة الشركات السياحية ببدء تطبيق إلغاء رسوم تكرار العمرة والمقدرة بـ 2000 ريال سعودى، والتى كان قد تم فرضها على من كرر العمرة خلال ثلاث سنوات، حيث بدأت الشركات بتطبيق القرار فعليا.