المرشحون الموالون للكرملين تكبدوا خسائر كبيرة في انتخابات موسكو

مني المرشحون الموالون للكرملين بخسائر كبيرة في ​الانتخابات البلدية​ لمدينة موسكو في أعقاب حملة استراتيجية قادتها المعارضة، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية الإثنين.

وبعد فرز جميع الأصوات تقريبا، أفادت وكالات أنباء عن تحقيق المرشحين المستقلين والشيوعيين والليبراليين، مكاسب كبيرة أمام المرشحين المرتبطين بحزب "​روسيا​ الموحدة" الحاكم.

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