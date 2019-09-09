خفر السواحل التركية تنفي ادعاءات سوء التعامل مع مهاجرين غير نظاميين

أكدت قيادة ​خفر السواحل​ التركية أن "​شائعات​ حول سوء تعامل فرقها مع مهاجرين غير نظاميين في عرض البحر، عارية عن ​الصحة​"، مشيرةً إلى أن "فريقا من خفر السواحل التركية أرادت إيقاف قارب قبالة سواحل منطقة مادرا، وأنها اضطرت لارسال فريق آخر بعد رفض القارب الاستجابة لتحذيرات الفريق الأول".

ولفتت إلى أن "الشخص الذي كان يقود القارب لم يستجب لنداءات التوقف، وواصل مناوراته بشكل يعرض حياة ​المهاجرين​ للخطر"، مشيرةً إلى أن "أحد المهاجرين حاول ​تفجير​ الأنابيب المطاطية الموجودة في قارب خفر السواحل التركية بسكين، وعندما فشل في ذلك ألقى السكين في البحر، وقام آخر بطعن جسده بالسكين، وهدد برمي ​الأطفال​ في البحر ومنع المهاجرين من الانتقال إلى قارب خفر السواحل".

وأشارت إلى أن "أحد المهاجرين غير النظاميين أقدم على قطع أسلاك محرك قارب خفر السواحل، ما أدى إلى تعطيل أحد المحركين، وإصابة أحد عناصر خفر السواحل".