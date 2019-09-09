نفى وزير الاعلام ​جمال الجراح​ "جملةً وتفصيلاً ما نشرته ​صحيفة الاخبار​ عن اتفاق بين رئيس الحكومة والوزير ​جبران باسيل​ وموافقته على تعيين السيدة داليا داغر مديرة عامة ل​تلفزيون لبنان​"، مؤكدا "ان ما نشر لا اساس له من الصحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجراح: ما نشر عن اتفاق لتعيين داليا داغر مديرة للتلفزيون عار عن الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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