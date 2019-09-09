عقد ​المجلس الدستوري​ جلسة صباح اليوم في مقره في الحدت واطلع على الطعون المقدمة امامه للبت بها.

وكان قد تقدم العسكريون والقضاة بطعن في ​الموازنة​، كما تقدم ​حزب الكتائب​ بطعن آخر في الموازنة، بالاضافة الى الطعن المقدم من يحيي مولود في نيابة ​ديما جمالي​ في ​انتخابات​ ​طرابلس​ الفرعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الدستوري اطلع على الطعون المقدمة امامه للبت بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.