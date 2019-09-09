الجيش الإسرائيلي استأنف الحفريات ورفع السواتر قبالة متنزهات الوزاني

استأنفت قوات الجيش الإسرائيلي منذ الصباح أعمال الحفريات ورفع السواتر الترابية قرب الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني قبالة متنزهات ​الوزاني​.

وتفقدت دورية مؤلفة من جيبي هامر الشريط التقني قبالة هذه المتنزهات وصولا الى الجهة الجنوبية من ​بلدة الغجر​ السورية المحتلة.

وقبالة بلدة ​عديسة​، مشطت دورية إسرائيلية الطريق العسكرية في محاذاة الجدار العازل بين مستوطنة المطلة وتلال عديسة، تزامنا مع دوريات إسرائيلية على الطرق العسكرية في البساتين المحاذية للمطلة.

أما في الجانب اللبناني، فيقوم ​الجيش اللبناني​ وقوات "اليونيفيل" بدوريات مشتركة في نقاط قريبة من الجدار لمراقبة الوضع.

ورافق تحركات ​العدو الاسرائيلي​ تحليق ل​طائرة​ استطلاع فوق قضاء مرجعيون.

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