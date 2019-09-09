رئيس الشاباك السابق: يجب شن عملية برية إسرائيلية في غزة تستمر ثلاث سنوات

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست ورئيس جهاز "الشاباك" السابق، آفي ديختر أنه "يجب شن عملية برية واسعة النطاق للجيش الإسرائيلي في غزة تستمر حتى ثلاث سنوات لاقتلاع حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حل دبلوماسي للإرهاب المنبثق من غزة".
ولفت إلى أنه "كان يتمنى أن يكون الحل الدبلوماسي بمساعدة مصر والسعوديين لتهدئة الإرهاب في غزة أمرا ممكنا"، معتقداً أن "الأمر يشبه فوز إسرائيل ببطولة كأس العالم لكرة القدم"، مشيرا إلى أن "عملية غزة لن تكون أسبوعين، ولن تكون شهرين، ولكن لمدة ثلاث سنوات، مثل عملية إسرائيل المستمرة في الضفة الغربية التي أنهت الانتفاضة الثانية".
وذكر ديختر أن "إسرائيل لن تعيد احتلالها، ولكنها ستقضي فترة طويلة هناك كما فعلت في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية"، مشيراً إلى أن "السلطة الفلسطينية، التي فقدت السيطرة على حماس في عام 2007 ، من المفترض أن تكون مسؤولة عن جميع المناطق الفلسطينية".
وأضاف: "لا توجد خيارات جيدة ، ولكن هناك خيارات سيئة وخيارات أسوأ"، موضحا أن "الأموال التي تأتي من قطر تخضع للإشراف إلى حد ما وهي أفضل من البديل".
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