رئيس الشاباك السابق: يجب شن عملية برية إسرائيلية في غزة تستمر ثلاث سنوات

اعتبر رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ والدفاع في ​الكنيست​ ورئيس جهاز "الشاباك" السابق، آفي ديختر أنه "يجب شن عملية برية واسعة النطاق للجيش الإسرائيلي في غزة تستمر حتى ثلاث سنوات لاقتلاع حركة "حماس" و"​الجهاد الإسلامي​"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حل دبلوماسي للإرهاب المنبثق من غزة".

ولفت إلى أنه "كان يتمنى أن يكون الحل الدبلوماسي بمساعدة مصر والسعوديين لتهدئة ​الإرهاب​ في غزة أمرا ممكنا"، معتقداً أن "الأمر يشبه فوز إسرائيل ببطولة كأس العالم ل​كرة القدم​"، مشيرا إلى أن "عملية غزة لن تكون أسبوعين، ولن تكون شهرين، ولكن لمدة ثلاث سنوات، مثل عملية إسرائيل المستمرة في ​الضفة الغربية​ التي أنهت الانتفاضة الثانية".

وذكر ديختر أن "إسرائيل لن تعيد احتلالها، ولكنها ستقضي فترة طويلة هناك كما فعلت في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية"، مشيراً إلى أن "​السلطة الفلسطينية​، التي فقدت السيطرة على حماس في عام 2007 ، من المفترض أن تكون مسؤولة عن جميع المناطق الفلسطينية".

وأضاف: "لا توجد خيارات جيدة ، ولكن هناك خيارات سيئة وخيارات أسوأ"، موضحا أن "الأموال التي تأتي من قطر تخضع للإشراف إلى حد ما وهي أفضل من البديل".