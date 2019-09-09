فيصل المقداد: "صفقة القرن" ستفشل بسبب إصرار الشعب الفلسطيني وقيادته على رفضها

لفت نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ إلى أن "​صفقة القرن​" ستفشل بسبب إصرار الشعب ال​فلسطين​ي وقيادته على رفضها"، مؤكداً أن "​سوريا​ تقف مع فلسطين قلبا وروحا، من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف العودة، و​تقرير​ المصير وبناء ​الدولة​ المستقلة"، مشدداً على أن "سوريا تقف ضد أي طرف يضعف نضال ​الشعب الفلسطيني​".

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