البابا فرنسيس يختتم جولته الافريقية بزيارة جزيرة موريشيوس

يختتم ​البابا فرنسيس​ اليوم، جولته الإفريقية التي استغرقت أسبوعا برحلة خاطفة إلى موريشيوس الجزيرة التي تتسم بتنوع اتني في ​المحيط الهندي​، بعد زيارته ل​موزمبيق​ و​مدغشقر​ اللتين تعدان من أفقر دول العالم.

وتجمّع آلاف الأشخاص أمام نصب "مريم ملكة السلام" حيث سيترأس البابا فرنسيس قداسا، وقد أطلقوا هتافات فرح عندما حطت طائرة الحبر الأعظم في المطار الدولي للجزيرة في حدث نقله التلفزيون مباشرة، كما ذكرت وكالة فرانس برس.

ورفع الحشد أعلام موريشيوس بينما ارتدى كثيرون منهم قمصانا تحمل صورة البابا فرنسيس. وقد بدأوا بالتجمع منذ الساعة الرابعة فجرا عند النصب الذي يطل على العاصمة ورت لويس من مكانه على سفح تلة. وكان البابا الراحل يوحنا بولس الثاني ترأس قداسا في هذا المكان في 1989.

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