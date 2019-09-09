لودريان: قررنا تعزيز الحوار مع روسيا وخلافاتنا لا يجب أن تؤثر على مصالحنا

اشار وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ خلال ​مؤتمر​ صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية ودفاع ​روسيا​ وفرنسا في موسكو، الى اننا نعمل على تعزيز الحوار الثنائي مع روسيا بشأن القضايا المختلفة. ولفت لودريان الى اننا نود تشكيل عدة آليات لخفض التصعيد في مجالات الأسلحة النووية والأمن السيبراني وغيرها. اضاف "قررنا تعزيز الحوار مع روسيا وخلافاتنا لا يجب أن تؤثر على مصالحنا".

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