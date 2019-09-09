أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أكد للرئيسين الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، والأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​، رغبته في استئناف العمل "بمجموعة نورماندي"، مشيراً إلى ان "بوتين يشير كل مرة إلى ضرورة الإعداد الموضوعي لهذا اللقاء من أجل جعله أكثر فعالية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: بوتين أكد لماكرون وزيلينسكي رغبته في استئناف العمل بمجموعة نورماندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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