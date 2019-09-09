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جونسون يعلّق أعمال البرلمان البريطاني في ساعة متأخرة الإثنين

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يبدأ تعليق أعمال ​البرلمان البريطاني​ في ساعة متأخرة الإثنين، سيستمر شهرا وأمر به رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ في مسعى على ما يبدو لمنع نواب من وقف استراتيجيته المتعلقة ب​بريكست​، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه، كاشفا أن "البرلمان سيتم إرجاؤه في نهاية دوام العمل اليوم" مستخدما مصطلح "إرجاء" الذي يعني التعليق.

وأوضح المتحدث أن التعليق سيطبق بغض النظر عن نتيجة التصويت الذي دعت اليه ​الحكومة​ لإجراء ​انتخابات​ مبكرة الشهر المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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