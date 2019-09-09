كشفت صحيفة "الوطن" السورية عن "نية عدد من الشخصيات السورية حضور ​مؤتمر​ بمدينة ​اسطنبول​، يبحث المسألة السورية بعد تلقيهم دعوات من "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوطن: شخصيات سورية رسمية ستتوجه لتركيا لحضور مؤتمر يبحث الازمة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.