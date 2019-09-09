انطلاق اليوم الثاني للملتقى العمالي الدولي الثالث للتضامن مع عمال وشعب

انطلق اليوم الثاني للملتقى العمالي الدولي الثالث للتضامن مع عمال وشعب ​سوريا​، واكد المشاركون فيه تضامنهم الكامل مع سوريا وشعبها في وجه ما تتعرض له من حرب عدوانية وارهابية.

واوضح الأمين العام لاتحاد عمال ​فلسطين​ عبدالقادر عبدالله أن الهدف لمشاركتهم تقديم الدعم للشعب السوري الذي وقف إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ على الدوام وتعرض لحرب شرسة بسبب مواقفه المبدئية الثابتة تجاه ​القضية الفلسطينية​. ومن نقابات ​السودان​ أكد فضل الله عبد الحفيظ فضل الله أن سوريا تمثل خط الدفاع الأول عن الأمة العربية في مواجهة كل المخططات التي تحاك ضدها، مشيرا الى أن صمود سورية خلال سنوات الحرب ​الإرهاب​ية التي استهدفتها جاء بفضل تلاحم وصلابة شعبها وقيادتها .

وتحدث أمين عام نقابة ​الاتصالات​ ب​القاهرة​ عوض عنتر درويش عن هدف المشاركة المصرية التي تأتي تأكيدا لوقوف ​الشعب المصري​ إلى جانب ​الشعب السوري​ وتقديم الدعم للمقدرات ​الدولة السورية​ و​الجيش السوري​ الذي يدافع عن أرضه ضد قوى إقليمية ودولية ومخططات امبريالية لتخريب سوريا التي انتصرت على الإرهاب، من جانبه أشاد رئيس النقابة العامة للعاملين ب​الزراعة​ في مصر محمد سالم مراد بحالة ​الأمن​ والاستقرار التي شاهدها في سورية وحركة إعادة الإعمار.

كما أكددت الوفود العربية القادمة من ​الاردن​ و​لبنان​ و​العراق​ متمثلة برئيس النقابة العامة للعمال ب​الأردن​ محمود سالم الحياري ورئيس ​الاتحاد العمالي​ لنقابات ​جنوب لبنان​ ناصر حرب وامين العلاقات العربية والدولية في اتحاد عمال العراق حسين جاسم القريشي الوقوف الدائم الى جانب سوريا التي ستبقى قوية لأنها رمز التاريخ والحضارة وستبقى شامخة وأحد الصروح العربية القوية في المنطقة مشيرين الى أهمية العامل السوري الذي سوف يبني سوريا التي أصبحت أنموذجا للدول التي تنهض بقوة بعد الحرب بمقدرات شعبها رغم ال​عقوبات​ الاقتصادية.

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فيما أتت زيارة ريتشارد سيرلنغ من ​الولايات المتحدة الاميركية​ عضو اللجنة العالمية للتضامن مع عمال سوريا من جهة ونقل الواقع على حقيقته إلى بلاده من جهة اخرى لكون الشعب الأميركي لا يعرف ما يحدث بسبب التضليل الإعلامي، مشددا على انه يجب على الشعب الأميركي أن يقف مع الشعوب التي تتعرض للإرهاب لان الارهاب الذي تعرضت له سوريا أمس يمكن ان يصل لامريكا غدا.

ومن ​روسيا​، أشادت العضو في جمعية الصداقة الروسية السورية كاترينا كلوشيت بصمود الشعب السوري في وجه الهجمة الإمبريالية على بلده والذي أثمر انتصارا على الإرهاب.

وفي ختام الملتقى لليوم الثاني، حمل الفريدو ماتشادو لوبيز عضو الجمعية العامة لنقابات العمال في كوبا رسالة دعم من الشعب الكوبي للشعب السوري الذي يعاني من عقوبات وحصار اقتصادي جائر منوها بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب والجيش السوري في مواجهة الإرهاب.