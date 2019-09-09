مكتب الحريري:ما نشرته احدى الصحف عن تهربه من التعاون العسكري مع روسيا مغلوط

أكد المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ان "ما نشرته احدى الصحف تحت عنوان "الحريري يتهرب من التعاون العسكري مع ​روسيا​؟، مغلوط ومخالف كليا لمسار العلاقات الايجابية مع ​الدولة​ الروسية".

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