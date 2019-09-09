محمود قماطي: الجيش أول من واجه الطائرات المسيرة مؤخرا

كد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ​محمود قماطي​ أن "​المقاومة​ لن تسمح ل​إسرائيل​ أن تعود إلى أجوائنا لجمع معلومات أو التصوير و​التجسس​ وهي آمنة ومطمئنة، كما كانت تفعل في السابق"، مشيراً إلى أن "هذا لا يعني بأننا سنسقط كل ​طائرة​، لكنه يعني بأننا سنسقط ونمنع هذه الطائرات من أن تجول وتتحرك بحرية وأمان".

وخلال مجلس عاشورائي أقامه ​حزب الله​ في بلدة ​دير الزهراني​، وجه قماطي تحية للجيش اللبناني، قائلا "إنه أول من واجه الطائرات المسيرة مؤخرا وهو الذي واجه طائرتين مسيرتين ومنعهما من أن تدخلا الأجواء اللبنانية".