محمود قماطي: الجيش أول من واجه الطائرات المسيرة مؤخرا

كد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي أن "المقاومة لن تسمح لإسرائيل أن تعود إلى أجوائنا لجمع معلومات أو التصوير والتجسس وهي آمنة ومطمئنة، كما كانت تفعل في السابق"، مشيراً إلى أن "هذا لا يعني بأننا سنسقط كل طائرة، لكنه يعني بأننا سنسقط ونمنع هذه الطائرات من أن تجول وتتحرك بحرية وأمان".
وخلال مجلس عاشورائي أقامه حزب الله في بلدة دير الزهراني، وجه قماطي تحية للجيش اللبناني، قائلا "إنه أول من واجه الطائرات المسيرة مؤخرا وهو الذي واجه طائرتين مسيرتين ومنعهما من أن تدخلا الأجواء اللبنانية".
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