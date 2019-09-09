النيابة العامة التمييزية تقبل الإخبار بجرم الإساءة الى العلاقات مع تركيا

قررت النيابة العامة التمييزية قبول الإخبار المقدم ضد الناشط طوني أوريان ومن يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا، بجرم الإساءة وتعكير صفو علاقات لبنان مع الجمهورية التركية وذلك سندا الى المادة 288 عقوبات وإحالة الإخبار الى المباحث المركزية لإجراء المقتضى.
وكان المحامون محمد زياد جعفيل، جهاد ابو عمو، وسام الحلبي، فراس شريتح ونور الدين البعلبكي بالإخبار ضد اوريان بتاريخ 6/9/2019.
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