النيابة العامة التمييزية تقبل الإخبار بجرم الإساءة الى العلاقات مع تركيا

قررت ​النيابة العامة التمييزية​ قبول الإخبار المقدم ضد الناشط ​طوني أوريان​ ومن يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا، بجرم الإساءة وتعكير صفو علاقات ​لبنان​ مع ​الجمهورية​ التركية وذلك سندا الى المادة 288 ​عقوبات​ وإحالة الإخبار الى المباحث المركزية لإجراء المقتضى.

وكان المحامون محمد زياد جعفيل، جهاد ابو عمو، وسام الحلبي، فراس شريتح ونور الدين البعلبكي بالإخبار ضد اوريان بتاريخ 6/9/2019.