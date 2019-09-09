اخبار العالم

النيابة العامة التمييزية تقبل الإخبار بجرم الإساءة الى العلاقات مع تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قررت ​النيابة العامة التمييزية​ قبول الإخبار المقدم ضد الناشط ​طوني أوريان​ ومن يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا، بجرم الإساءة وتعكير صفو علاقات ​لبنان​ مع ​الجمهورية​ التركية وذلك سندا الى المادة 288 ​عقوبات​ وإحالة الإخبار الى المباحث المركزية لإجراء المقتضى.

وكان المحامون محمد زياد جعفيل، جهاد ابو عمو، وسام الحلبي، فراس شريتح ونور الدين البعلبكي بالإخبار ضد اوريان بتاريخ 6/9/2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة التمييزية تقبل الإخبار بجرم الإساءة الى العلاقات مع تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا