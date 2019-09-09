كيدانيان: هناك زيادة في عدد الوافدين لإبى لبنان ونسبة الإشغال في الفنادق

لفت وزير ​السياحة​ ​اواديس كيدانيان​ في تصريح له بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى "إنني تشرفت بزيارة الحريري وأطلعته على أجواء الموسم السياحي، وأكدت له أننا نجحنا فعلا رغم كل التحديات والخلل الأمني الذي سجل في فترة الصيف، حيث تم تسجيل ارتفاع في إعداد السياح، كما تناولنا الهواجس التي لها علاقة مباشرة مع القطاع السياحي والحملة التي تطال الموسم السياحي والوزارة من خلال محاولات البعض التشكيك في انقراض السياح في ​لبنان​ او تناقص عددهم، بالرغم من كل المعلومات والمعطيات التي تصدر عن ​الامن العام​، وكلها تؤكد أن هناك زيادة في عدد الوافدين ونسبة الإشغال في ​الفنادق​ التي ازدادت عام 2019، إن المصارفات "DeTAX" التي تنظم في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي تؤكد ان هناك ارتفاعا في عدد الوافدين بنسبة 13%، والهاجس الوحيد لدينا هو العمل للترويج السياحي".

وأشار إلى "إنني طلبت من الحريري المساعدة في إقرار العقد الذي تمت الموافقة عليه في ​مجلس الوزراء​ لكي نستطيع تطبيقه والعمل به، بعد أخذ موافقة ​ديوان المحاسبة​، وهذا الامر تدخل فيه الرئيس الحريري كالعادة وبشكل مباشر، ونأمل في بداية الأسبوع المقبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020، مع التأكيد أن القطاع السياحي سيكون احد أهم الأساسات الرافعة للاقتصاد اللبناني".