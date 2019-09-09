ايهاب حمادة: المقاومة أعادت توازن الردع مع العدو من خلال العملية الاخيرة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​ "أن ​المقاومة​ أعادت لنا توازن الردع مع العدو الصهيوني من خلال العملية البطولية الأخيرة، التي كانت نقطة تحول استراتيجية جديدة سنشهد من خلالها تحولا في الموقف والموقع والنتائج".

وفي حفل التكريم الذي نظمه ​حزب الله​ لشهدائه في ​الهرمل​ والذي أقيم خلال إحياء المجلس العاشورائي المركزي في قاعة ​مجمع سيد الشهداء​ في الهرمل، قال حمادة:" أن الأمر لم يكن إعادة للتوازن مع العدو فحسب، إنما رجحان كفة المواجهة لصالح المقاومة، بعدما ما شهدناه من رعب عند العدو، وانكفاء من الميدان".

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