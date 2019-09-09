الفرزلي بعد لقاء الحريري: لمست ارتياحه الى غد البلد اقتصاديا وماليا ونقديا

لفت نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ بعد لقائه رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ إلى انه "كانت مناسبة للبحث في شؤون عديدة. الامر الاول الذي نال قسطا وافرا من ​النقاش​ هو قضايا تشريعية مطلوبة في مجلس النواب ب​اللجان المشتركة​، وتم التنسيق مع الحريري للنقاش في مضمونها نقاشا شاملا، وتناول بعض الامور بالنسبة الى القوانين المستقبلية"، مشيراً إلى أن "كانت مناسبة للبحث في قضايا البلد العامة، وشعرت، وهذا ما أفرحني، بارتياح لدى دولة الرئيس بالنسبة الى غد البلد من الزاوية الاقتصادية والمالية والنقدية ومن زاوية مشاريع سيدر التي سيكون لها تأثير في غاية الايجابية على الواقع الاقتصادي والإنمائي والنقدي ومستقبل البلد الاقتصادي والأجواء السياسية المتعلقة بالعلاقات على مستوى الرئاسة".

وأشار إلى "إنني نقلت الى الحريري الحاجة الماسة الى مسألتين أساسييتن يعانيهما الناس، المسألة الاولى تتعلق ب​منطقة البقاع​ الغربي، حيث ان إصدار إخراج القيد يحتاج الى 15 يوما كي ينظم بسبب عدم وجود موظفين لكتابة الاخراجات، وهذا الامر لا يجوز على الاطلاق لأن هناك أمورا صحية وسفرا متعلقة بحياة الناس ومصالحهم، كذلك طالبنا بالإسراع في إصدار الاستحصال على تراخيص للذين يقومون باستصلاح الاراضي وفقا لقرار، ومذكرة بالسماح من المشروع الأخضر، حيث هناك قرار من ​وزارة الداخلية​ يطالب فيه بأن يعود هؤلاء الى وزارة الداخلية خلافا للمألوف في تنفيذ مذكرات صادرة من وزارات أخرى، ومن دون ان يكون هناك نص على لزوم الذهاب الى وزارة الداخلية. لا مانع لدينا، شرط ان يكون هناك تأكيد للسرعة لإعطاء الاذونات المطلوبة لهؤلاء، لأن هناك أضرارا مالية ومادية كبيرة تلحق بالمواطنين. هذه كانت مجمل المواضيع التي تناولناها، على أمل لقاء آخر قريب مع الرئيس الحريري".

كذلك التقى الحريري مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​ وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا عامة تتعلق بمطالب طرابلس والشمال.

