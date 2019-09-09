ابو فاعور أثنى على قرار تأليف لجنة وزارية لوضع استراتيجية موحدة لشراء الادوية واللوازم الطبية

شدد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ على أهمية قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 3 تاريخ 29/8/2019 القاضي بتشكيل لجنة وزارية خلال مهلة شهرين، وضع استراتيجية وطنية موحدة لكيفية شراء ​الأدوية​ واللوازم الطبية، مشيراً الى أنه "بمثابة تتمة للتعميم الذي اصدره رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في وقت سابق حول اعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في المشتريات العامة، واستكمالا للاجراءات التي تقوم بها ​وزارة الصناعة​ الآيلة الى تأمين المناخ و​البيئة​ الحاضنة لدعم القطاعات الانتاجية، انطلاقا من الحرص على تحقيق النمو ودعم الانتاج وتأمين فرص عمل جديدة وحماية العمالة الموجودة وتخفيض نسب ​البطالة​".

واعتبر ان "اللجنة ستأخذ في الاعتبار اعطاء الأولوية في تشجيع المشتريات الحكومية خصوصا ​وزارة الصحة العامة​ و​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ والطبابة في المؤسسات العسكرية من صناعة الدواء ال​لبنان​ي، الأمر الذي سيؤدي حكما إلى زيادة انتاج مصانع الدواء في لبنان، والاستثمار في هذا القطاع الواعد جدا، لا سيما ان فاتورة الدواء في لبنان كبيرة جدا وتصل الى نحو مليار ونصف مليار ​دولار​ سنويا، حصة ​المصانع​ الدوائية الوطنية منها متدنية جدا".

وشكر أبو فاعور الحريري على اهتمامه بالصناعة الوطنية، متوقعا "أن تخلص اللجنة الى نتائج مفيدة".

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