معلومات للـLBCI: رئاسة الحكومة ووزارة المال تؤكدان ألا اجتماع مالي اليوم

افادت معلومات للـ"LBCI" بأن ​رئاسة الحكومة​ و​وزارة المال​ تؤكدان ألا اجتماع مالي اليوم مع الكتل السياسية لإطلاعهم على ​الموازنة​، ووزير المال يلتقي عند الرابعة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في جلسة تشاورية تتعلق بالموازنة وأمور مالية أخرى.

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